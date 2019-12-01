Зеленский: «Украине - быть!»

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил гражданам о 28-й годовщине Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости. Он отметил, что с этого дня украинцы захотели жить в единой и независимой стране независимо от языка, пола и вероисповедания.

«90% украинцев в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке родины сказали: Украине - быть!» - написал он в Facebook.

© Владимир Зеленский, Facebook

Украинский лидер отметил, что будущее страны - за поколением, которое родилось и родило своих детей в независимой Украине. Он призвал украинцев и дальше быть едиными.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года на Всеукраинском референдуме. Акт провозглашения независимости подписали 90% украинцев.