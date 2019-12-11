Жизнь в сумасшедшем ритме: Борис Щербаков отмечает юбилей

Сегодня юбилей отмечает народный артист России Борис Щербаков. Ему исполнилось 70 лет.

Щербаков родился и вырос в Ленинграде. В 12 лет случайно оказался на съемочной площадке, и это определило его дальнейшую жизнь.

Сегодня Щербаков - один из самых востребованных актеров в нашей стране. В его фильмографии - около двух сотен ролей, включая совместные работы с Сергеем Бондарчуком, Юрием Озеровым и Владимиром Наумовым.

Сам артист признается, что живет в сумасшедшем ритме: постоянные гастроли, съемки, спектакли. Но при этом отмечает, что быть пафосным или высокомерным - не в его характере.

«Я стараюсь как можно больше быть незамеченным. Потому что, честно говоря, меня это утомляет. Да и никогда особо я не радовался. У меня нет этой звездной болезни», - подчеркнул актер в интервью «Звезде».

Вот уже четыре года Борис Щербаков - ведущий программы «Последний день» на телеканале «Звезда».

И сегодня в связи с юбилеем наш телеканал изменил сетку вещания. В 19.40 смотрите программу «Легенды кино», посвященную актеру.