Россияне назвали размер справедливой зарплаты

Более трети россиян (31%) заявили, что считают минимальной справедливой зарплатой доход в 40-50 тысяч рублей. Эксперты Общественной палаты обнародовали итоги исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Больше всего респондентов (35%) назвали справедливым минимумом 50 тысяч рублей, еще 20% опрошенных согласились бы на 30-40 тысяч рублей. Десятая часть россиян, пишет РИА Новости, сможет нормально существовать и при 21-30 тысячах рублей дохода.

Результаты исследования показали, что около 60% участников опроса сталкиваются с неравенством и несправедливостью в связи с разницей в доходах. Примерно 49% проголосовали за доступ к качественным медицинским услугам. Еще 38% волнует территориальное неравенство. Около 8% сообщили о неравенстве к доступу к культурным благам, а к благоприятной экологии - 11%. Около 13% респондентов посетовали на невозможность обеспечить безопасность близким.

Кроме того, опрос продемонстрировал, что подавляющее большинство россиян считает, что государство должно предпринять дополнительные усилия для снижения неравенства в обществе (97%), также 91% заявили, что это поспособствует уменьшению «демонстративного потребления». Около 80% респондентов выбрали социальную ответственность бизнеса и 71% - некоммерческие организации и активисты.

Из опрошенных не сталкивается с чувством социальной несправедливости только 1% россиян.

Исследование проводилось с 19 ноября по 6 декабря 2019 года путем анкетирования россиян в электронном виде. Участие в нем приняли 674 посетителей сайта Общественной палаты, среди них оказалось равное количество мужчин и женщин.