В Самарской области разъяренный лось нападает на автомобили: видео

Два легковых автомобиля оказались «жертвами» агрессивного лося недалеко от села Хрящевка в Самарской области. Видео момента нападения было выложено в Сети.

На кадрах из автомобиля потерпевшего отчетливо видно, как дикий зверь выходит на обочину дороги и с разбегу кидается на проезжающую мимо машину.

После нанесения мощных ударов лось даже не подумал убегать. Он остановился посреди дороги между двумя автомобилями и через некоторое время снова бросился в атаку, но водителю удалось покинуть место происшествия.