СМИ: по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге задержали главу секты

В Екатеринбурге задержали главу секты «Ученики Христа» 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, сообщает URA.RU.



По словам источника издания, она косвенно причастна к преступлению - в течение двух дней она пыталась «оживить» умершего ребенка, надеясь, что «Господь вернет ему дух». По версии СМИ, труп закопали три недели назад, убедившись, что воскресить ребенка все-таки не удалось.

В ходе допроса на вопрос о своем образовании она ответила следователям, что является «учеником Бога», а работает «не в мире, где живет», передает издание.

Журналисты местного СМИ нашли личные странички подозреваемой в социальных сетях, где узнали, что женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.

По делу об убийстве мальчика, который был найден в парке Чкаловского района, ранее была задержана мать ребенка, которая, по информации в СМИ, обвинила в насильственной смерти отца мальчика.

Ранее в СМИ появилась информация о жестоком убийстве несовершеннолетнего в Екатеринбурге, тело которого было закопано в парке. По предварительной информации, родители ребенка били его плеткой, «изгоняли бесов», заткнув рот кляпом, что и привело к смерти мальчика.