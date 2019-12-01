В ДНР заявили, что при снайперском обстреле погибли два ополченца

В результате снайперского обстрела в Донбассе погибли два человека.

«Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий ДНР, и при попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью, еще двое наших военнослужащих», - сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

По словам собеседника агентства, Киев направил снайперов с целью дестабилизации обстановки в Донбассе перед встречей в «нормандском формате» и смерть военнослужащих является доказательством предположения.

Ополченцы были вынуждены открыть ответный огонь по врагу. Три члена снайперской группировки убиты, еще двое ранены.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря и пройдет в Елисейском дворце во Франции. Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят вопросы по стабилизации ситуации в Донбассе.