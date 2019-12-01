В Новом Орлеане открыли стрельбу после матча по американскому футболу
Одиннадцать человек получили ранения, двое в критическом состоянии.
© Видео: glemoneyjosh, Instagram; NOLA.com, YouTube © Фото: WWLTV
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим во Французском квартале Нового Орлеана, в результате которой пострадали 11 человек.
«Два человека, находящиеся в критическом состоянии, получили огнестрельное ранение в грудь и огнестрельное ранение в туловище», - пишет телеканал ABC News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По информации местной полиции, стрельба началась рано утром 1 декабря после матча по американскому футболу.
На месте работают специалисты. Проводятся мероприятия для установки обстоятельств случившегося.