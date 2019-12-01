Одну из главных сокровищниц в мире вскрыли как киоск у дороги: расследование «Звезды»

Грандиозное ограбление, которое, очевидно, войдет в историю криминалистики и мира искусств: в Дрездене в ночь на понедельник, 25 ноября, была похищена знаменитая коллекция драгоценностей «Зеленый свод». Это бесценные ювелирные украшения, в том числе и уникальный саксонский белый бриллиант весом в 49 карат.

Сумма стоимости украденного - миллиард евро. А преступники действовали будто по сценарию голливудского кино. Они обесточили район музея, вывели из строя сигнализацию, собрали драгоценности и беспрепятственно ушли через подземный ход.

Все это, напомним, - в музее мирового уровня, где, казалось бы, меры безопасности должны быть уж точно беспрецедентными.

С каждым часом шанс найти эти драгоценности в сохранности уменьшается. Большинство преступников, имея дело с драгоценностями подобного рода, стремятся переплавить золото, порезать камни - все что угодно, лишь бы замести следы своего преступления.

Наш корреспондент отправился в Дрезден, провел свое расследование и тоже обнаружил множество странностей.

Все подробности - в репортаже Федора Иваницы.