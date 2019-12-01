«Ничего подобного в России пока не было»: главное о новой трассе М-11

Владимир Путин прокомментировал открытие новой скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, которое состоялось на этой неделе, следующими словами: «Ничего подобного в России пока не было». Доехать из города в город теперь можно будет за 5,5 часа.

Это чуть больше, чем на скоростном «Сапсане», то есть можно позавтракать утром на Садовом кольце, а пообедать уже на Невском проспекте. И данное событие выходит далеко за рамки региональной новости.

Дорога из Петербурга в Москву и обратно - с давних пор больше чем просто дорога. Это главная путевая артерия, символ неразрывной связи двух столиц, а каждое название городов и поселков вдоль дороги - как живая история.

Сейчас разрешенная на трассе скорость ограничена 110 км/час, а в перспективе ее увеличат до 130 километров. Владимир Путин, открывая движение по новой трассе, вспоминал, как сам десятилетиями ездил этим маршрутом.

Автомагистраль М-11 протянулась на 700 километров и проходит параллельно давно существующей федеральной трассе М-10 «Россия». В шести местах можно съехать на бесплатную трассу и наоборот.

Если раньше на дорогу уходило в среднем 9 часов, то теперь - на треть меньше. Что касается цены проезда, то она варьируется от 1800 рублей за легковой автомобиль до 4000 рублей за автобус.

Как прошло открытие М-11 и как она изменит жизнь россиян - в репортаже Игоря Лапика.