Королевство кривых зеркал: связи Москвы и Лондона крепнут вопреки воле политиков

В Лондоне обнаружилось редкое место, в котором, когда речь заходит про Россию, не пугают ни химатаками, ни вмешательством в выборы, ни прочими ужасами. Это - российско-британский бизнес-форум. Удивительно, но создана эта площадка была в разгар кризиса и до сих пор умудряется практически нетронутой проходить сквозь все «политические бури».

Второй парадокс - политические контакты между Москвой и Лондоном ухудшаются, а бизнес-партнерство, наоборот, крепнет. На это обратил внимание и новый посол России в Британии Андрей Келин, для которого этот форум стал первым официальным мероприятием в новой должности.

«Несмотря на сложные политические отношения, нам всегда важно помнить, что коммерческие отношения между Россией и Британией остаются значительными. Не только с точки зрения товарооборота, но и включая широкий спектр отраслей, которые задействованы в торговле. Кроме того, очень много личных отношений было построено в рамках бизнеса», - отметил в свою очередь торговый комиссар Великобритании Джудит Слейтер.

Если раньше были намеки, что Россию могут отключить от мировых платежных систем, то теперь даже тон общения изменился. Вице-президент Mastercard похвалил Россию за открытость к новым технологиям.

Прямо на форуме произошло еще одно внедрение - запуск российской платежной системы в Великобритании. Картой «Мир» теперь можно расплачиваться в Соединенном Королевстве. На очереди другие европейские страны - Испания, Франция и Италия.

Посол Андрей Келин в комментарии «Звезде» рассказал, что особое внимание на встречах с бизнесменами - к Brexit. Экономическая и политическая свобода от Евросоюза, плюс выборы в самом Королевстве - это возможность пересмотреть отношения с Россией.

«Приоритет номер один - нормализация деятельности российского посольства после всех случившихся скандалов. Второй приоритет - внимательно следить, что будет происходить в контексте Brexit, и понять, какую линию здесь займет Великобритания в отношении Российской Федерации, в том числе - как нам выстраивать дальше экономические отношения. И что, собственно, потребуется изменить. Например, нам потребуется, как мне кажется, новый торговый договор», - уточнил дипломат.

Среди существующих на сегодняшний день предложений есть даже создание зоны свободной торговли с Россией. И тогда Англия, как это ни парадоксально звучит, может стать первым европейским партнером.

«Англия всегда отличалась прагматизмом. Когда она даже начинала первой из европейских стран торговать с Россией, купцы приезжали, начиная с Архангельска. Тогда они не боялись рисков и завоевали очень большое пространство в России. Экономическое пространство. Так вот и сегодня у Англии есть приблизительно такая же возможность», - объяснил происходящее бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Всего же на этой неделе в Лондоне прошли сразу три масштабных мероприятия: русские торги, бизнес-форум и неделя российского кино. Подробнее - в репортаже Евгения Ксензенко.