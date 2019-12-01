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Целый город бездомных: неравенство в Сан-Франциско достигло угрожающих масштабов

Юлия Васильченко
19:23 01.12.2019
Пока одни американцы штурмуют магазины в «черную пятницу», тысячи других пытаются найти, где взять кусок хлеба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cris Faga, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Сразу после Дня благодарения в Америке и далее по всему миру начинаются «черная пятница» и сезон предпраздничных закупок. Магазины делают годовую выручку, люди безумной толпой штурмуют прилавки, но не все так радостно и радужно.

К примеру, в Сан-Франциско, городе, занимающем первое место по количеству миллионеров, ситуация весьма неприглядная. В городе тысячи бездомных, которых власти регулярно просто выгоняют из центра, подальше от глаз богатых американцев. А политики уже вовсю разыгрывают эту карту в большой игре под названием «импичмент Трампа».

«Черная пятница» - это самый горячий сезон распродаж и баснословных прибылей для сетевых магазинов, которые каждый год штурмует практически неуправляемая толпа. В ходе таких штурмов часто есть пострадавшие.

© соцсети

В Сети много кадров, как жаждущие скидок американцы, расталкивая друг друга, как загипнотизированные, раскупают все, что под руку попадется. Электроника - самый ходовой товар. Телевизоры, айпады, лэптопы разбирают в первую очередь.

Но пока одна часть американского общества охвачена потребительским безумием, другая часть ломает голову над тем, где бы добыть кусок хлеба. В уже упомянутом Сан-Франциско на одной из улиц, к примеру, развернулся целый палаточный городок бездомных.

© ТРК "Звезда"

Кто-то здесь страдает психологическим расстройством, кто-то находится в наркологической зависимости, ну а кто-то просто потерял работу. И вот этих безработных в таких поселениях с каждым годом в США становится все больше.

Неравенство в Сан-Франциско достигло угрожающих масштабов. В городе десять тысяч бездомных, а аренда жилья - минимум две тысячи долларов в месяц. При этом по числу миллионеров на душу населения Сан-Франциско - на первом месте среди других городов мира.

Ситуация с бездомными в Сан Франциско даже оказалась в центре политических скандалов между демократами и республиканцами. Дональд Трамп выложил недавно в своем Twitter ссылку на статью с расследованием американских журналистов об ужасах жизни бездомных.

© ТРК "Звезда"

В комментариях президент США обрушился с критикой на спикера Палаты Представителей и конгрессвумен Северной Калифорнии Нэнси Пелоси. Она якобы вместо того, чтобы спасать свой округ, где и находится утопающий в проблемах нищих слоев населения Сан Франциско, роет яму Трампу и плетет политические интриги, добиваясь его импичмента.

Нэнси Пелоси уже более 30 лет представляет округ Северной Калифорнии. Но, по словам политологов, она оторвана от реальности, в которой живут простые американцы, и проблемы бездомных ее никогда не интересовали.

За последние два года количество бездомных в округе Пелоси выросло на 30% и власти Сан-Франциско все активнее борются с этой проблемой силовыми методами.

По прогнозам экспертов, общественное расслоение будет увеличиваться и дальше, оставляя на улицах все больше американцев.

Подробности происходящего - в репортаже Юлии Васильченко.

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