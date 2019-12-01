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Коллапс из-за снегопада: самолеты не смогли сесть в аэропорту Пулково

Александра Арсентьева
17:35 01.12.2019
В настоящее время над воздушной гаванью кружат порядка 10 лайнеров.
© Видео: Петербургские дребезги, ВКонтакте © Фото: Петербургские дребезги, ВКонтакте

В небе над Санкт-Петербургом произошел коллапс - в аэропорт Пулково не могут совершить посадку самолеты. По информации Flightradar24, в настоящее время над воздушной гаванью кружат порядка 10 лайнеров.

© Flightradar24

Как сообщает издание «Мойка 78», на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта скопилось большое количество уборочной техники.

Проблемы с посадкой воздушных судов могут быть связаны со снегопадом, который накрыл Петербург в воскресенье, 1 декабря.

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