Коллапс из-за снегопада: самолеты не смогли сесть в аэропорту Пулково

В небе над Санкт-Петербургом произошел коллапс - в аэропорт Пулково не могут совершить посадку самолеты. По информации Flightradar24, в настоящее время над воздушной гаванью кружат порядка 10 лайнеров.

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Как сообщает издание «Мойка 78», на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта скопилось большое количество уборочной техники.

Проблемы с посадкой воздушных судов могут быть связаны со снегопадом, который накрыл Петербург в воскресенье, 1 декабря.