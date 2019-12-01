Обновлен список пострадавших при падении автобуса в реку в Забайкалье
19 пострадавших доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.
© Видео: МЧС РФ по Забайкальскому краю © Фото: МЧС РФ по Забайкальскому краю
Днем 1 декабря автобус упал с моста в реку на крышу. В салоне находились 44 человека, включая водителя. В результате аварии погибли 19 человек.
На данный момент обновлен список эвакуированных с места ДТП в Сретенском районе. 19 пострадавших госпитализированы в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.
В новых списках добавилась информация о возрасте некоторых пострадавших. Также уточняется, в какой из больниц находятся раненые.
Больницы принимают звонки и готовы ответить родственникам на вопросы о состоянии пострадавших.