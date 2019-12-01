Установлен владелец автобуса, упавшего с моста в Забайкалье
Транспортное средство Granbird принадлежит индивидуальному предпринимателю.
© Видео: МЧС РФ по Забайкальскому краю © Фото: МЧС РФ
Собственником автобуса Granbird, слетевшего с моста в 60 километрах от города Сретенск, является индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
По предварительной информации, трагедия случилась в результате лопнувшего переднего колеса.
В результате погибли 19 человек, 19 пострадавших были госпитализированы в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.
Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».