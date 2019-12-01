«Адмиралтейские верфи», М-11, клуб дзюдо и памятник Гранину: визит Путина в Петербург в деталях

На этой неделе, 27 ноября, у российского президента была крайне насыщенная и важная программа: Владимир Путин принял участие в открытии трассы М-11, открытии памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину, посетил клуб дзюдо, где тренировался в юности, и осмотрел новейшие ледоколы и подлодки, которые должны обеспечить безопасность российских границ.

За сутки в Санкт-Петербурге президент посетил 13 мероприятий, установив своеобразный рекорд.

Во время визита на завод «Адмиралтейские верфи» глава государства дал, помимо прочего, символический старт строительству уникального боевого ледокола.

Корабль назван в честь Николая Зубова - знаменитого исследователя Северного морского пути. Вслед за первенцем серии - «Иваном Папаниным» - он должен усилить нашу арктическую группировку.

А юных дзюдоистов от тренировки не смог отвлечь даже визит президента. Глава государства отнесся с пониманием - дисциплина здесь на первом месте. Ведь именно в этом клубе «Турбостроитель», которому сегодня исполнилось 50 лет, Владимир Путин сам когда-то начал заниматься дзюдо.

«Мы такими же были - маленькими сопливыми, носились по дворам. В моей жизни, судьбе спортклуб сыграл огромную роль. Я уверен, что с ребятишками происходит то же самое», - признался президент.

Создал клуб Анатолий Рахлин - именно благодаря ему крохотная секция в полуподвальном помещении превратилась в центр подготовки первоклассных спортсменов, среди которых есть и олимпийские чемпионы. Для всех своих воспитанников, в том числе и для будущего президента России, он был не просто тренером, а настоящим учителем. Анатолия Соломоновича не стало 6 лет назад, теперь клубом руководит его сын.

Еще одним «учителем» Владимира Путина можно смело назвать Даниила Гранина - фронтовика, писателя и общественного деятеля. Он прошел всю войну, защищал Ленинград, был дважды ранен.

Известность Гранин получил как автор романов «Иду на грозу» и «Искатели», но самым пронзительным его произведением стала «Блокадная книга», основанная на документальном материале. В возрасте 95 лет Даниил Александрович приехал в Берлин, в Бундестаг. Чтобы рассказать немцам правду о блокаде.

«Его жизнь вместила невероятно много, а творческое наследие важно и сегодня и будет актуально и для будущего поколения», - отметил президент на открытии памятника.

Все другие детали визита главы государства в Северную столицу - в репортаже Павла Кутаренко.