Назван способ предотвратить развитие гипертонии

Повышенное давление или гипертония могут возникать из-за ряда причин, в том числе генетической предрасположенности. Однако не допустить обострения этого состояния все же можно.

Гипертония, которая может спровоцировать инсульт или инфаркт, может быть первичной или вторичной. К возникновению первой приводит неправильное питание, курение, чрезмерное употребление соли, злоупотребление алкоголем, ожирение и другие факторы. Вторичную гипертонию обычно вызывает какое-либо заболевание, пишет «Вечерняя Москва».

По словам врача высшей категории, терапевта Натальи Уразовой, для предупреждения и лечения повышенного давления следует отказаться от соленых продуктов и поддерживать физическую активность. Предотвратить заболевание можно, перейдя к здоровому образу жизни. Сердце будет здоровым, если отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и заниматься кардионагрузками.