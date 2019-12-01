В правительстве одобрили проект об увеличении страховой суммы вкладов

Правительство России вынесло положительное заключение на законопроект об увеличении страховой выплаты для вкладчиков, не успевших снять средства до отзыва лицензии банка до 10 миллионов рублей. Официальный документ был опубликован на сайте Госдумы.

Новый законопроект направлен на то, чтобы обезопасить людей, которые недавно получили крупную сумму денег - при продаже жилого помещения или земельного участка, при получении наследства или социальных выплат и пособий, а также получателей грантов в форме субсидий и некоторые другие категории граждан.

Уточняется, что право на получение страхового возмещения в повышенном размере действует в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете.



Кабинет министров также отметил, что перед принятием законопроекта нужно просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и подумать о возможном увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками-участниками системы страхования вкладов.

На данный момент максимальная сумма возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 миллиона рублей.