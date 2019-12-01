Лоб в лоб: видео момента столкновения иномарки и грузовика под Красноярском
Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали пять человек.
© Видео: Anastasia Verevkina, YouTube © Фото: Anastasia Verevkina, YouTube
Под Красноярском произошла серьезная авария: на трассе Р-255 «Сибирь» автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN.
В Сети появилось видео момента аварии. Кадры были сделаны регистратором, установленным в большегрузе. На ролике видно, как Toyota выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с грузовым автомобилем.
ЧП произошло примерно в 08.45 по местному времени. В результате аварии погибли пятеро человек, которые находились в легковушке. Трое из них - дети.