Лоб в лоб: видео момента столкновения иномарки и грузовика под Красноярском

Под Красноярском произошла серьезная авария: на трассе Р-255 «Сибирь» автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN.

В Сети появилось видео момента аварии. Кадры были сделаны регистратором, установленным в большегрузе. На ролике видно, как Toyota выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с грузовым автомобилем.

ЧП произошло примерно в 08.45 по местному времени. В результате аварии погибли пятеро человек, которые находились в легковушке. Трое из них - дети.