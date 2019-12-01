Глава села в Забайкалье рассказал о катастрофе с автобусом

На месте аварии пассажирского автобуса в Забайкалье спасатели вытащили тела всех погибших, к работе приступают криминалисты, сообщил глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сретенского района Сергей Добрынин.

Среди пассажиров были жители населенных пунктов, расположенных по маршруту на трассе, среди которых оказались двое детей.

«Автобус пробил бордюр, полетел с моста вниз, весь удар пришелся как раз на кабину водителя, упал на нос, а потом перевернулся на крышу», - рассказал мужчина «MK».

Также он уточнил, что для спасательной операции были задействованы два вертолета, некоторые пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно.

«Водители рассказывали, что люди в шоковом состоянии ловили попутки, самостоятельно уезжали. Вполне возможно, придя в себя, кто-то из них может обратиться за медицинской помощью», - добавил Добрынин.

Автобус Granbird, следовавший по маршруту из Сретенка в Читу, упал на 60-м километре с моста на лед замерзшей реки. По предварительной информации, у машины лопнуло колесо.

Друг погибшего водителя прокомментировал произошедшее и заявил, что машина находилась в исправном состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».