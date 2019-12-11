Полиция пустилась в погоню со стрельбой за безумной «Газелью» в Крыму: видео
В Феодосии спасатели доставали водителя «Газели» через лобовое стекло после погони, стрельбы и опрокидывания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Полицейские применили оружие при задержании пьяного водителя «Газели», который проезжал на красный сигнал светофора на высокой скорости в Феодосии.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, сотрудники ДПС предприняли попытку остановить транспортное средство, управляемое нетрезвым водителем. Однако мужчина не реагировал на призывы стражей порядка и попытался скрыться.
Сотрудники полиции в результате погони применили оружие – правоохранители прострелили колеса «Газели», после чего автомобиль занесло, он перевернулся и врезался в бетонное ограждение. Водителя пришлось вытаскивать через лобовое стекло и госпитализировать.