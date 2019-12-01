Опубликованы телефоны больниц, куда доставили пострадавших в ДТП в Забайкалье

Пострадавшие в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало телефоны больниц, по которым можно узнать о состоянии госпитализированных.

Сретенская ЦРБ находится по адресу: п. Кокуй, ул. Кирова, 39. Телефон: 8 (30246) 3-11-68, 8 (30246) 3-11-24 (заместитель главного врача по лечебной работе).

Нерчинская ЦРБ находится по адресу: г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1. Телефон: 8 (30242) 4-35-09. 8 (30242) 4-30-86 (заместитель главного врача по лечебной работе).

Шилкинская ЦРБ находится по адресу: г. Шилка, ул. Толстого, 100. Телефон: 8 (30244) 2-33-84, 8 (30244) 2-33-71 (заместитель главного врача по лечебной работе).

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает телефон горячей линии: 8 (3022) 35-61-61.

В результате трагедии 19 человек погибли, 21 получил различные травмы.

Ранее был опубликован список пострадавших в результате падения автобуса в реку Куэнга.

В район выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев.