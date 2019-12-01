Пять сценариев по реинтеграции против закона о госгранице: чего ждать от нормандской встречи

Чем ближе дата нормандской встречи, которая назначена на 9 ноября в столице Франции, тем активнее заинтересованные стороны. И тем чаще звучит вопрос: а с чем на встречу приедут участники?

И если с позицией Москвы все давно понятно - есть Минские соглашения, надо их придерживаться и неуклонно выполнять - то позиция Киева весьма нестабильна.

С одной стороны, вроде бы есть осторожные политические сигналы и попытки удержать перемирие в Донбассе. К примеру, на этой неделе даже был упрощен порядок перехода через КПП для мирного населения в зоне разграничения. Но с другой - националисты, хоть и отступили от зоны разграничения, далеко уходить не собираются.

По информации разведки ЛНР, к 9 декабря они могут устроить провокации, которые если не сорвут, то точно осложнят переговорный фон.

Тем временем Киев разработал пять сценариев по реинтеграции Донбасса. Правда, что это за сценарии, не рассказывает. И почти сразу пришла новость из ДНР - парламент республики принял закон о госгранице, которая устанавливается в пределах Донецкой области 2014 года.

Эксперты тут же увидели в этом попытку подстраховаться: мало ли что в этих сценариях реинтеграции. Хотя глава ДНР Денис Пушилин просит не искать тайных смыслов.

Все подробности того, что происходит сейчас вокруг Донбасса - в репортаже Юлии Шатиловой.