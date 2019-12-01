Опубликовано видео последствий крупного ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

В Тунисе попал в аварию туристический автобус. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 22 человека, еще 21 получил ранения.

В Сети появилось видео последствий автокатастрофы. На нем видно, что после аварии людей разбросало на большое расстояние.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, автобус принадлежал одному из частных турагентств. В ведомстве отметили, что автобус ехал в направлении города Айн Дарахим, инцидент произошел в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа на дороге между Айн-Драхамом и Амдуном.