МЧС опубликовало кадры с места аварии автобуса в Забайкалье

МЧС по Забайкальскому краю опубликовало видео с места аварии с автобусом в Сретенском районе. На кадрах видно, что автобус уже перевернули и поставили на колеса. У него отсутствует крыша.

Спасатели уже в темноте завершили аварийно-спасательные работы. Пострадавшие доставлены в три местные больницы: Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую.

Информацию о состоянии пострадавших можно узнать по опубликованным телефонам больниц.

В салоне автобуса в момент аварии находились 43 пассажира и водитель. Он и еще 18 человек, среди которых, возможно, два ребенка, погибли.

В качестве предварительной причины аварии называют лопнувшее колесо. По мнению эксперта, такое могло произойти из-за изношенной резины, при наезде на острый предмет или из-за минусовых температур.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Однако друг погибшего водителя убежден, что машина находилась в исправном состоянии.