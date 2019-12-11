Лавров заострил внимание Трампа на проектах «Северный поток - 2» и «Турецкий поток»

Во время переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне были подняты экономические вопросы.

Глава внешнеполитического ведомства заострил внимание на проектах газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», против реализации которых выступают США.

«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не остановятся», - сказал Лавров.

Перед встречей с Трампом Сергей Лавров провел переговоры со своим американским коллегой - госсекретарем Майком Помпео.