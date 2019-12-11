РФ и США подтвердили, что военного решения конфликта в Сирии нет

Министр также добавил, что для этого в рамках работы сирийского конституционного комитета в Женеве должен использоваться политический процесс и изыскиваться пути вовлечения в политический процесс курдов.

«У нас общая позиция, которую мы сегодня подтвердили: что военного решения нет, что нужно продвигать инклюзивный общенациональный диалог», - заявил Лавров.

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