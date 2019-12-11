В аэропортах могут появиться «непрозрачные зоны» для курения

В транзитных зонах аэропортов могут появится «непрозрачные зоны» для курения. Данный законопроект и поправки в него были одобрены депутатами Госдумы во втором чтении. Автор инициативы рассказал, почему зоны должны быть «непрозрачными».

«Парламентский комитет по охране здоровья, в частности, поддержал поправку о том, что такие зоны должны быть отдельно выделенными помещениями, непрозрачными, с тем, чтобы избежать возможности наблюдения за курением», - цитирует слова автора инициативы Сергея Боярского «Интерфакс».

Он считает законопроект актуальным, так как, по данным социологов, около 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. И курилки образуются стихийно в санитарных комнатах, отметил Боярский.

«Антитабачный» закон, который запрещает курение в российских аэропортах действует с 2013 года. Если закон примут, то курение будет разрешено в специальных комнатах, находящиеся в зонах нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний. Изолированные помещения будут оборудованы системами вентиляции.