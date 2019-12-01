Пять человек скончались в Ярославской области после распития стеклоомывателя

В Ярославской области умерли пять человек из-за отравления неизвестной жидкостью. В квартире одного из домов поселка Дубки обнаружили тела трех мужчин в возрасте 31, 33 и 38 лет. 42-летняя женщина и 24-летняя девушка, доставленные с этого адреса, скончались в больнице.

«В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля», - рассказала «Звезде» старший помощник СУ СК РФ по региону Кристина Гузовская.

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Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства смерти погибших, работают на месте трагедии. Для определения точной причины гибели будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».