«Техника была в идеальном состоянии»: друг рассказал о водителе упавшего с моста автобуса в Забайкалье

Утром 1 декабря автобус Granbird, следовавший из Сретенка в Читу, упал на 60-м километре с моста на лед замерзшей реки. Транспортное средство приземлилось на крышу. В салоне в момент трагедии находились 43 пассажира и водитель. По предварительной информации, у машины лопнуло колесо.

Водитель автобуса, Сергей, погиб - «Звезде» эту информацию подтвердили в региональном управлении МВД. Друг погибшего, Валерий, также сообщил о его смерти. По его словам, Сергей был очень опытным работником.

«Вся его техника всегда была в идеальном техническом состоянии. Он в этом вопросе был очень щепетилен», - приводит его слова «360».

По официальной информации, в аварии погибли 19 человек. Еще 21 пассажир получил травмы, их госпитализировали по трем больницам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в ведомстве ход расследования дела и поручил следователям установить техническое состояние попавшего в аварию автобуса, условия эксплуатации транспорта.