Путин назвал тему пластика и его производства «горящей»
Данное заявление он сделал в ходе заседания Совета по правам человека 10 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Tack imago stock&people Globallookpress
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил о необходимости сокращения производства пластиковой посуды.
«По поводу одноразовой посуды, пластика и так далее. Постепенно надо снижать», - отметил он.
Однако, по мнению российского лидера, делать это надо аккуратно и назвал тему «горящей».
Один из представителей СПЧ заметил, что уже 23 страны мира занялись вопросом сокращения производства пластика.
«Действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности», - указал президент. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно», - сказал Путин.