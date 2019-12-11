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Путин назвал тему пластика и его производства «горящей»

Ирина Егорова
05:05 11.12.2019
Данное заявление он сделал в ходе заседания Совета по правам человека 10 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Tack imago stock&people Globallookpress

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил о необходимости сокращения производства пластиковой посуды.

«По поводу одноразовой посуды, пластика и так далее. Постепенно надо снижать», - отметил он.

Однако, по мнению российского лидера, делать это надо аккуратно и назвал тему «горящей».

Один из представителей СПЧ заметил, что уже 23 страны мира занялись вопросом сокращения производства пластика.

«Действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности», - указал президент. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно», - сказал Путин.

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