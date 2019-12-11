Коллапс: снегопад во Владивостоке привел к массовым ДТП и задержке рейсов

Утром 11 декабря на Владивосток обрушился снегопад, в результате которого случился транспортный коллапс.

На подъезде к городу произошла массовая авария с участием 18 транспортных средств. Видео с места происшествия были опубликованы очевидцами в YouTube.

© LifeDV, YouTube

На кадрах хорошо видно, что автомобили буквально разбросаны по участку трассы с различными повреждениями в результате столкновений.

«Число участников ДТП уточняется, трасса от поселка Новый до низководного моста во Владивосток перекрыта для всех видов транспорта из-за аварии», - передает РИА Новости слова представителя ГИБДД.

Обильные осадки повлияли и на работу Международного аэропорта - отменен рейс в Дальнереченск, задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хабаровск.

Также были отменены 14 автобусных рейсов в Находку, Большой Камень, Зарубино и другие населенные пункты.

Как сообщают метеорологи, в прибрежных районах усилится ветер, на дорогах отмечается снежный накат и гололед. На побережье возможен дождь.