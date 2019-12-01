Эксперт объяснил, из-за чего могло лопнуть колесо автобуса в Забайкалье

Колесо пассажирского автобуса, который слетел с моста в Забайкалье, могло лопнуть по нескольким причинам, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, одной из главных причин является изношенность резины, так как неизвестно ее точное состояние и «сколько лет она отбегала».

Следующим фактором, который мог привести к трагедии, Моржаретто назвал наскок на какой-нибудь острый предмет, к примеру, гвоздь или камень.

На разрыв резины вряд ли бы могли повлиять низкие температуры в регионе, так как современные качественные материалы способны нормально переносить морозы до -25 градусов.

«Обычная резина хорошо ходит в -16 и -20 градусов - такая температура была в момент аварии. Исключение составляет только какая-то совсем левая резина. Однако такой проблемы в России уже давно нет», - цитирует эксперта канал «360».

Моржаретто заявил, что, в любом случае, при выяснении причин ДТП нужно проводить экспертизу, потому что с первого взгляда нельзя установить точную причину.

Авария с туристическим автобусом в Забайкалье произошла днем 1 декабря. По предварительным данным, у него лопнуло переднее колесо, в результате чего машина упала с моста на лед реки Куэнга. Погибли 19 человек, все пострадавшие доставлены в больницу.