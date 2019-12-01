«За нами не заржавеет»: Лавров назвал условие налаживания отношений с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений России и Украины, заявил, что если Киев в этом заинтересован, то за нашей страной «не заржавеет». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, возможная встреча Владимира Путина с коллегой Владимиром Зеленским будет полезной для понимания того, как президент Украины видит движение к выполнению минских договоренностей после противоречивых и неоднозначных заявлений, которые сделали представители его офиса.

Лавров отметил, что возможность обсуждения лидерами двух стран отношений РФ и Украины зависит не от Москвы. По его словам, Россия не сокращала двусторонних отношений и транспортное сообщение не прерывала.

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», - сказал министр.

Как заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обязательно встретятся в рамках саммита нормандской четверки в Париже. Формат переговоров пока неизвестен.