Добронравов рассказал, когда начнутся съемки нового сезона «Сватов»

Актер сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона проекта. Он сказал, что они начнутся в ближайшее время в Белоруссии.

«Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем», - добавил артист, передает издание Teleprogramma.pro.

Добронравов также прокомментировал актерский состав «Сватов». По его словам, он не изменился, только добавились новые герои.

Актер попросил не обращать внимание на слухи об угрозе срыва съемок. Недавно в СМИ появлялась информация о массовом уходе актеров по причине недовольства своим амплуа.

Ранее исполнитель одной из главных ролей сказал, что новый сезон выйдет на экраны спустя восемь лет уже в 2020 году, сохранив прежнее название.