С понедельника на МЦД досрочно запустят 11-вагонные поезда

Свыше миллиона пассажиров в сутки смогут воспользоваться МЦД после досрочного перехода на 11-вагонные поезда. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Со второго декабря на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» будут передвигаться 11-вагонные поезда «Иволга 2.0» вместо 7-вагонных. Благодаря этому появится 357 тысяч дополнительных мест для пассажиров в сутки. Общее число новых мест, которые созданы для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению количества вагонов в поездах, составит более одного миллиона в сутки, сказано в сообщении.

Уточняется, что раньше было увеличено число вагонов в поездах на МЦД-2. Так, с 25 ноября на втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки возросло на 670 тысяч. В поездах «Иволга» число вагонов увеличилось до 11. Кроме того, на маршруте стали ходить 10-вагонные «Ласточки».

По опросам, которые каждый день, удовлетворенность пассажиров поездками по МЦД возрастет. Почти 70% респондентов довольны поездками, 80% опрошенных заявили, что будут продолжать пользоваться диаметрами.