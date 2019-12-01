В Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского на саммите в Париже
Президенты России и Украины непременно пообщаются на встрече представителей стран нормандской четверки, заявил Дмитрий Песков.
© Фото: пресс-служба президента РФ, president.gov.ua
Владимир Путин и Владимир Зеленский обязательно встретятся в рамках саммита нормандской четверки в Париже. В этом заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Формат встречи пока неизвестен. О нем расскажут ближе к дате проведения саммита.
«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются», - заявил Песков в эфире «России 1».
Он добавил, что эта встреча важна для обеих сторон. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что личное общение отличается от телефонного, поэтому данная встреча «будет ознакомительной».