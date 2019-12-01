Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям

В четверг в Москве состоялся очередной сеанс видеосвязи с печально прославившейся Иркутской областью и губернатором Сергеем Левченко. Тем самым, что летом клятвенно обещал жителям пострадавших от наводнения районов построить дома лучше прежнего.

© ТРК "Звезда"

Летом 2019-го, напомним, Тулун и еще ряд населенных пунктов Иркутской области были практически полностью уничтожены водой. Дважды к людям приезжал Владимир Путин, деньги, необходимые на восстановление жилья, были выделены, однако чем все это время занимаются местные власти - не понятно.

© ТРК "Звезда"

В Тулуне сейчас уже лютый мороз - днем до минус 30, люди замерзают в гнилых домах, в сельской местности буквально нечего есть, потому что наводнение уничтожило все запасы. И до сих пор все подвалы, несмотря на мороз, затоплены.

© ТРК "Звезда"

Более того, за каждую обещанную копейку компенсации люди буквально насмерть бьются в судах.

Все подробности того, как так вышло, что отчаявшиеся люди оказались брошены на произвол судьбы, - в репортаже Виталия Акиньшина с места событий.