Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене

На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс- советника Виктора Януковича.

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», - сообщил юрист в видеообращении на YouTube.

По его словам, госизмена заключается в том, что Порошенко в 2015 году дал указание на подписание соглашения, в рамках которого любые изменения в Конституцию Украины по поводу Донбасса и проведения местных выборов должны согласовываться с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.