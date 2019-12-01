Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и близким погибших в аварии с автобусом под Сретенском. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

Он добавил, что глава правительства выражает соболезнования в связи с произошедшим.

Авария произошла в 60 километрах от Сретенска. По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо.

ДТП унесло жизни 19 человек. По неофициальным данным, двое из погибших - дети.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Работает телефон горячей линии для оказания психологической помощи близким погибших и пострадавших - 8 (3022) 35-61-61.