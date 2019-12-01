Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье
Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.
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Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и близким погибших в аварии с автобусом под Сретенском. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Он добавил, что глава правительства выражает соболезнования в связи с произошедшим.
Авария произошла в 60 километрах от Сретенска. По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо.
ДТП унесло жизни 19 человек. По неофициальным данным, двое из погибших - дети.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Работает телефон горячей линии для оказания психологической помощи близким погибших и пострадавших - 8 (3022) 35-61-61.