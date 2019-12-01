В Балашихе загорелся храм ХVIII века

В подмосковной Балашихе произошел пожар в храме Преображения Господня ХVIII века, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«В субботу, 30 ноября, в 22.48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в храме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, дом 2», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 120 кв. метров. В 23.33 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а в 00.41 мск – потушить возгорание полностью. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что огонь не добрался до икон.

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Храм, построенный в ХVIII веке, был отреставрирован в 1996 году. В нем восстановили колокольни, алтарь и боковые пределы.