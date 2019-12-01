Опубликован список пострадавших при падении автобуса в реку в Забайкалье

На официальном портале Забайкальского края опубликован предварительный список пострадавших в ДТП с участием автобуса. Трагедия произошла с транспортным средством, следовавшим из Сретенска в Читу.

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По предварительной версии, у автобуса в 60 км от Сретенска лопнуло колесо. Жертвами трагедии стали 19 человек. По неофициальным данным, двое из погибших - дети.

Водитель автобуса также числится среди погибших, сообщили «Звезде» в региональном управлении МВД.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработал телефон горячей линии. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело.