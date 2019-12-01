Опубликован список пострадавших при падении автобуса в реку в Забайкалье
Получившие травмы пассажиры были доставлены в три больницы. Еще 19 человек погибли.
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На официальном портале Забайкальского края опубликован предварительный список пострадавших в ДТП с участием автобуса. Трагедия произошла с транспортным средством, следовавшим из Сретенска в Читу.
По предварительной версии, у автобуса в 60 км от Сретенска лопнуло колесо. Жертвами трагедии стали 19 человек. По неофициальным данным, двое из погибших - дети.
Водитель автобуса также числится среди погибших, сообщили «Звезде» в региональном управлении МВД.
В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработал телефон горячей линии. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61.
СК возбудил по факту случившегося уголовное дело.