Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Забайкалье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в ведомстве ход расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с автобусом в Забайкалье. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ - «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователям было поручено установить техническое состояние попавшего в аварию автобуса, условия эксплуатации транспорта, а также решить вопрос об изъятии из полиции материалов дела о нарушении ПДД по факту произошедшего.

Следственные действия должны быть проведены в кратчайшие сроки.

По последним данным, число жертв возросло до 19 человек. Еще 21 - получили различные ранения.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработал телефон горячей линии для помощи близким пострадавших - 8 (3022) 35-61-61.