Путин: ветераны останутся обязательными гостями парада Победы

Владимир Путин заявил, что ветераны будут главными и обязательными гостями на параде Победы.



Речь об этом зашла после поднятого на заседании Совета по правам человека вопроса о том, что на парад Победы в последние годы приходит все больше «гламурных людей» вместо ветеранов. Однако российский лидер не видит в этом ничего плохого.

«Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное», - отметил он.

Хотя сам Путин сказал, что никогда не обращал внимания на «гламур», потому что «занят тем, что делает на параде».

«Ну, а приглашать туда людей, которые что-то сделали для страны, в том числе в сложных условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, для жизни, конечно, вы правы абсолютно, мы так и делаем», - подчеркнул в ходе обсуждения вопроса глава РФ.

Резюмируя сказанное, президент России призвал администрацию и министерство обороны уделить особое внимание приглашению ветеранов.