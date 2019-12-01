Ученые рассказали о смертоносном влиянии жирной пищи на мужчин

Ученые выявили связь между потреблением пищи с высоким содержанием жиров и раком предстательной железы.

Как сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на специалистов из Центра Здравоохранения университета Макгилл в Монреале, исследователи собрали у 319 пациентов данные, которые связаны с питанием и проявлением онкогена MYC.

После проведенного анализа ученые пришли к выводу, что риск смерти от рака простаты у тех, в чьем рационе много продуктов, насыщенных жирами, в четыре раза выше, чем у пациентов, почти не употребляющих такие жиры.

По словам специалистов, употребление насыщенных жиров ведет к перепрограммированию клеток, ускоряющему прогрессию рака и увеличивающему вероятность смерти.

Уменьшение доли животных жиров в рационе может уменьшить скорость развития болезни на ее ранних стадиях. Ученые заявили, что в будущем результаты исследования помогут при составлении специальных диет для больных раком простаты.