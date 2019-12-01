МЧС в Забайкалье открыло телефон горячей линии после ДТП с автобусом

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработал телефон горячей линии. Специалисты оказывают психологическую помощь близким пострадавших в аварии в Сретенском районе, где автобус слетел с моста в реку.

Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61.

Тем временем, психологи вместе со спасателями и врачами продолжают работать на месте ЧП.

Пострадавшие пассажиры доставлены в центральные районные больницы Нерчинска и Сретенска.

Напомним, по последним данным, количество погибших в результате падения автобуса составляет 19 человек. Еще 21 - получили ранения разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее у автобуса колесо.

В ликвидации последствий происшествия задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, в том числе два вертолета территориального центра медицины катастроф.