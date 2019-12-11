«То санкции, то импичмент»: Лавров пошутил о времени приезда в США

Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста о времени приезда в Соединенные Штаты, когда демократы предъявляют обвинения Дональду Трампу для импичмента.

«Какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь», - ответил Лавров.

Десятого декабря министр иностранных дел России провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, на которых обсудили вопросы СНВ-III, ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическую стабильность. До встречи с главой Белого дома у Лавров побеседовал с госсекретарем США Майком Помпео.