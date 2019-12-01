Водитель упавшего с моста в реку в Забайкалье автобуса погиб

Водитель автобуса Granbird, упавшего с моста в Забайкальском крае, погиб. Об этом «Звезде» заявили в региональном управлении МВД.

В общей сложности, по информации ведомства, число жертв возросло до 19 человек.

Источник «Звезды» в медицинских кругах уточнил, что среди погибших есть двое детей. Официально эти сведения не подтверждены.

На официальном портале Забайкальского края уточняется, что еще 21 человек получил различные ранения.

Пострадавшие, как сообщили «Звезде» в региональном Минздраве, доставлены по трем больницам: Сретенская, Шилкинская и Нерченская ЦРБ. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработал телефон горячей линии. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61.

СК возбудил по факту трагедии уголовное дело.

По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее у автобуса колесо.