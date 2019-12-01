Пять лет выход через форточку: в Якутске семью замуровали в маленькой комнате

В Якутске семья пенсионера Николая Чепелянского оказалась замурованной в двухэтажном доме. В настоящее время семья из трех человек проживает в комнате, площадью 10 квадратных метров, и на улицу выходит через форточку.

Как рассказал изданию SakhaDay Чепелянский, в таких условиях семья живет на протяжении пяти лет. По словам мужчины, он с 2005 года проживал в доме с мамой.

«В 2011 году мы узнали, что владелицей жилплощади стала моя сестра. У нее оказалась дарственная, согласно которой она является полноправной владелицей квартиры. Я же имею право проживания, но собственником не являюсь. То есть в случае сноса, а наш дом признан аварийным, я не получу ничего», - сообщил он.

В 2013 году мать Чепелянского оставила завещание, по которому каждому, ему и сестре принадлежит половина квартиры. С документами «возникла сложная ситуация», и после матери в 2013 году сестра мужчины заселилась в квартиру и перекрыла вход на кухню, ванную и туалет.

Чепелянский с жалобой обратился в суд. Он попросил обязать ответчиков открыть дверной проем в комнату и обеспечить беспрепятственное пользование входной кухней, ванной и туалетом.

Исковые требования подлежат удовлетворению, у мужчины есть лист исполнительного производства, но никаких мер не принимается. Приставы не могут исполнить решение суда.

«Во время суда ответчики признали, что они заколотили дверь. Сейчас у моего мужа постоянно требуют деньги, якобы на квартплату. Но мы не понимаем, за что платить так много. Нам же все перекрыли. Вода у нас из водоколонки, туалетом не пользуемся», - рассказала жена Чепелянского Раиса.

Из-за отсутствия нормальных условий, шестилетнего ребенка Чепелянского устроили в интернат, после решения суда его забрали, сейчас он живет вместе с семьей.