Опубликовано новое видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

Количество погибших в результате падения автобуса с пассажирами с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае возросло до 19 человек. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МВД.

На официальном портале Забайкальского края уточняется, что еще 21 человек получил различные ранения.

«Данные о количестве погибших и пострадавших поступили от департамента ГО и ПБ Забайкальского края», - говорится в сообщении.

В местной администрации добавили, что на место ЧП были направлены два вертолета санавиации. Кроме того, создана оперативная группа, которую возглавил глава муниципалитета Алексей Закурдаев.

На место ЧП также направились губернатор Забайкальского края Александр Осипов, зампред правительства региона Андрей Гурулев и руководство краевого минздрава.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее у автобуса колесо. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.