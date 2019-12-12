Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28. Трагедия произошла 11 декабря 2019 года в районе 23.00 по московскому времени.

Оба летчика погибли, сообщили в Минобороны России.

Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.