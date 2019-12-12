Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае
Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.
© Фото: Константин Семенов, ТРК "Звезда"
При выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28. Трагедия произошла 11 декабря 2019 года в районе 23.00 по московскому времени.
Оба летчика погибли, сообщили в Минобороны России.
Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.
К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.